Trabalhadores da Dan Cake exigem aumento salarial de 100

Trabalhadores da Dan Cake manifestaram-se junto à Câmara de Vila Franca de Xira

Os trabalhadores da Dan Cake da Póvoa de Santa Iria exigem mais 100 euros de salário. A quinta acção de protesto do ano decorreu no Largo do Município em Vila Franca de Xira.