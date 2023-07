Trânsito interditado durante um ano em rua de Abrantes

A circulação automóvel está interditada na Rua Marquês de Pombal, no centro de Abrantes, entre o entroncamento com o Largo de Santa Ana e o entroncamento com a Rua de Angola, desde 4 de Julho. Esta situação deverá continuar durante cerca de um ano devido a uma obra que vai decorrer num imóvel situado na zona. A Câmara de Abrantes explica que esta interrupção do trânsito é necessária para permitir a construção de um muro de suporte de terras no limite do lote, que se iniciará a cerca de cinco metros abaixo do perfil do arruamento.

“Enquanto durar esta interrupção do trânsito apenas será permitido o acesso a moradores, com entrada e saída pelo Largo de Santa Ana. No entroncamento da Rua de Santa Ana com o Largo de Santa Ana será obrigatório virar à direita para a Avenida Defensores de Chaves”, refere o município em nota de imprensa.