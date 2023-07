“Vamos envergonhar a engenharia portuguesa”, dizem os promotores do projecto para o novo aeroporto em Alverca

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

(...) É um disparate questionar a honorabilidade tanto dos promotores de Santarém como da comissão técnica independente. Quanto a Alcochete desconhecem que o projecto do Aeroporto ocupa apenas 3.080ha e não os 7.500ha porque essa área é a totalidade do Campo de Tiro. A envergonhar a engenharia portuguesa estão os engenheiros promotores do absurdo de Alverca.

Luis Chucha



Estou contra a construção do novo aeroporto em Santarém que fica muito longe de Lisboa e também fica fora da Área Metropolitana de Lisboa. O novo aeroporto tem de estar próximo de Lisboa. Sou a favor no campo de tiro em Alcochete.

Daniel Gonçalves