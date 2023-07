A Festa dos Tabuleiros é o ex-líbris do concelho de Tomar.

A Festa dos Tabuleiros é o ex-líbris do concelho de Tomar. Uma festa cujas origens se perdem e que tem cumprido a sua missão: passar as tradições e as memórias do antigamente às gerações mais novas que têm dado continuidade à festa. Na foto, tirada no último cortejo principal, jovens esperam entusiasmados pelo início do cortejo e assim participar na maior festa da sua terra.