Segundo Plano

O burro é um animal dócil e habitualmente associado a ideias pré-concebidas pouco consentâneas com a realidade, nomeadamente no que toca à sua inteligência. Noutros tempos usado para transporte de pessoas e carga ou para tarefas agrícolas, o burro passou entretanto a ser protagonista em vários projectos ligados ao turismo de natureza. Em Julho de 2002, em Pousos, Torres Novas, os simpáticos animais proporcionavam passeios pelo campo sob supervisão do cuidador José Martins. A foto de arquivo é da reportagem que O MIRANTE fez nesse Verão, há 21 anos.