Abertas inscrições para Universidade Sénior de VFX

Estão abertas as matrículas para a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira para o ano lectivo 2023/2024. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente online, através de um formulário digital disponível no site municipal, no período entre 10 e 21 de Julho. A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira oferece várias disciplinas destinadas a pessoas com idade igual ou superior a 55 anos e que sejam residentes no concelho de VFX, com o intuito de promover o desenvolvimento pessoal, cultural e a independência no processo de envelhecimento. Os interessados em obter mais informações podem entrar em contacto com os serviços municipais pelos telefones 219533050 ou o 924101762.