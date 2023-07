Apoio municipal para obras em Glória do Ribatejo

A Câmara de Salvaterra de Magos estabeleceu um protocolo com a União das Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho para apoiar as comemorações do 30º aniversário de elevação a vila de Glória do Ribatejo; limpeza do ribeiro, com recurso a máquina giratória e motorroçadora; melhoramentos no Jardim do Rossio; arranjos urbanísticos na Rua de Coruche e aquisição de alguns bancos de jardim. Para as comemorações e limpeza do ribeiro foi atribuído o valor de 6.500 euros e para os restantes trabalhos outros 6.500 euros. O protocolo foi aprovado em reunião do executivo.