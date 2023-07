Centro de Feridos de Guerra em Ourém deverá abrir em Setembro

Dentro de cerca de dois meses Centro de Feridos de Guerra em Olival vai começar a receber os primeiros feridos.

O Centro de Feridos de Guerra, localizado em Olival, no concelho de Ourém, recebeu a visita de uma delegação do Parlamento da Ucrânia, liderada pelo deputado Anatoly Ostapenko, Chefe do Comité de Protecção Social dos Direitos dos Veteranos e do Comité da Verkhovna Rada, Política Social e Protecção dos Direitos dos Veteranos. A deslocação, que decorreu a 10 de Julho, teve como objectivo conhecer o local e verificar a progressão das obras, a cerca de dois meses da chegada dos primeiros feridos de guerra, prevista para o mês de Setembro.

A comitiva Ucraniana foi recebida no Centro de Feridos de Guerra pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque e pelo vereador Humberto Antunes, bem como pelos representantes da associação Ukranian Refugees UAPT, entidade responsável pelo espaço.