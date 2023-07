Cinco milhões de euros para reparação de vias em Santarém

Lançamento do concurso público para a empreitada de conservação e manutenção das estradas municipais no concelho de Santarém foi aprovado em reunião de câmara.

A Câmara de Santarém pretende investir cerca de cinco milhões de euros mais IVA, nos próximos três anos, na conservação e manutenção das estradas do concelho no sentido de garantir melhores condições de circulação e segurança rodoviária na rede de vias da sua responsabilidade. O lançamento do concurso público foi aprovado na última reunião do executivo municipal, com um valor base 4.989.281 euros mais IVA e um prazo de execução de 1.095 dias.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, refere que o lançamento deste concurso vai permitir dar uma resposta contínua na requalificação dos diversos arruamentos e áreas de intervenção cujas necessidades já foram identificadas, num trabalho articulado com os presidentes das juntas de freguesia.

O caderno de encargos prevê trabalhos de conservação de pavimentos, fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores, regularização, reperfilamento e limpeza de bermas, valetas, passeios e separadores, requalificação de órgãos de drenagem, manutenção e estabilização de taludes, obras de contenção, segurança e ambientais e conservação de passagens hidráulicas.