EN114-3 com trânsito condicionado em Coruche e Salvaterra de Magos

A circulação de trânsito vai processar-se de forma alternada por sistema semafórico entre o os quilómetros 8,462 e 22,950 da Estrada Nacional 114-3, nos concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos, de 18 a 28 de Julho, entre as 07h00 e as 18h00. O condicionamento ao trânsito deve-se a trabalhos de pavimentação que têm como objectivo “melhorar o desempenho do pavimento, associando-se ainda a execução de trabalhos de reformulação da sinalização horizontal”, refere a Infraestruturas de Portugal, empresa responsável pela obra, pedindo em comunicado “compreensão para eventuais transtornos”.