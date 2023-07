Finanças de Alpiarça estiveram duas semanas só com um funcionário

Serviço costuma ter quatro trabalhadores mas férias e baixa desfalcaram a equipa durante duas semanas.

A repartição de Finanças de Alpiarça esteve durante cerca de duas semanas a funcionar apenas com um funcionário quando habitualmente estão ao serviço quatro trabalhadores. Uma situação deveu-se ao facto de uma funcionária estar de baixa médica e outros dois trabalhadores terem estado em período de gozo de férias. O serviço ficou prejudicado com a situação uma vez que o único funcionário não conseguiu dar vazão a todas as solicitações.

Ao que O MIRANTE apurou, habitualmente quando algum funcionário está de férias é destacado alguém para o substituir, o que não aconteceu. Este ano ficou apenas um funcionário a assegurar o serviço que habitualmente está dividido por quatro pessoas, prejudicando o atendimento aos clientes. O serviço de Finanças de Alpiarça funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 15h30. O MIRANTE contactou o director do serviço de Finanças de Alpiarça para obter mais esclarecimentos mas até ao fecho desta edição não obteve resposta.