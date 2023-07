Hipismo solidário apoia Bombeiros de Barquinha e Entroncamento

A prova regional de obstáculos em hipismo que decorreu no Clube Hípico Margens do Tejo, em Vila Nova da Barquinha, rendeu 2 mil euros de receita e donativos, valor que foi distribuído equitativamente pelas corporações de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha e do Entroncamento. Esses apoios foram entregues no dia 8 de Julho durante o jantar de aniversário do Clube Hípico Margens do Tejo.