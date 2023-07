Novo concurso para construir Complexo Desportivo de Pernes

É a quinta vez que a Câmara de Santarém lança procedimento à procura de empresas que queiram executar a obra.

A Câmara de Santarém aprovou o lançamento de novo concurso público com vista à construção do Complexo Desportivo da Escola EB 2,3 – D. Manuel I, em Pernes. O valor base para o contrato em causa é de 2.249.935 euros, acrescido de IVA, com uma nova salvaguarda nas condições contratuais. Se todas as propostas forem sendo excluídas, o município pode invocar motivos de interesse público devidamente fundamentados para adjudicar a obra, desde que o valor da proposta não exceda em mais de 20% o montante do preço base. A empreitada conta com financiamento comunitário e um prazo de execução de 16 meses.

O projecto é falado há muitos anos mas não tem saído do papel, pois os concursos públicos não têm captado empresas interessadas. A intenção do município é erguer um pavilhão desportivo e requalificar as áreas desportivas exteriores. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, assume que esta obra é um sonho com décadas e uma aposta do município para melhorar a qualidade de vida dos jovens da freguesia de Pernes.