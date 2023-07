Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga

Um homem de 31 anos, de Almeirim, suspeito de tráfico de droga e detenção de arma proibida vai aguardar o resultado da investigação em prisão preventiva, segundo o Ministério Público (MP). Num comunicado publicado na página da Procuradoria da Comarca de Santarém, o MP afirma que a medida de coacção mais grave, pedida dados os “relevantes perigos de fuga e de continuação da actividade criminosa”, foi aplicada pelo juiz de instrução criminal no dia 12 de Julho. Segundo o MP, o homem está “indiciado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes em concurso real com um crime de detenção de arma proibida, no caso uma pistola de calibre 6.35 milímetros, a qual lhe foi apreendida a par de cerca de 100 gramas entre heroína e cocaína”. A investigação prossegue a cargo da Guarda Nacional Republicana, sob a direcção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém.