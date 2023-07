Rastreios ao cancro da mama em VFX

As mulheres entre os 50 e os 69 anos do concelho de Vila Franca de Xira que estejam inscritas nos centros de saúde podem participar gratuitamente num rastreio ao cancro da mama que está a ser promovido no concelho pela unidade móvel de diagnóstico da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O centro móvel de diagnóstico está parqueado junto ao Centro de Saúde de Vialonga até 27 de Julho. Em seguida, o serviço estará disponível na Póvoa de Santa Iria de 8 de Agosto a 7 de Setembro. Independentemente do local onde estejam inscritas, as utentes podem dirigir-se a qualquer um desses locais para realizar o rastreio.

O atendimento é dirigido às mulheres assintomáticas que não tenham realizado uma mamografia nos últimos seis meses e não possuam um diagnóstico prévio de cancro da mama. A unidade de saúde móvel está acessível a pessoas com mobilidade reduzida e funciona de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.

O objectivo principal da acção é detectar precocemente casos de cancro da mama e oferecer a oportunidade de um rastreio gratuito e acessível. O rastreio é promovido em parceria entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a Câmara de Vila Franca de Xira e o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo.