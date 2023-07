Recolha de sangue em Vialonga

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga promove no dia 22 de Julho, entre as 08h30 e as 12h30 mais uma campanha de recolha de sangue e de potenciais dadores de medula óssea. A iniciativa vai ter lugar nas instalações da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga (ARPIV), situada na Rua Combatentes da Grande Guerra. A iniciativa contará com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.