Recolha de sangue na Poisada do Campino em Azambuja

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja vai realizar uma recolha de sangue no domingo, 23 de Julho, entre as 09h00 e as 13h00, nas instalações da Poisada do Campino, em Azambuja. Em simultâneo, vai decorrer uma campanha de angariação de potenciais dadores de medula óssea, cujo primeiro passo consiste numa pequena colheita, destinada à análise das características do sangue, e no registo dessas características e da identificação do dador na base de dados nacional. A acção cumpre com as orientações da Direcção Geral de Saúde e conta com a colaboração e supervisão do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.