Responsáveis visitaram unidades de saúde de Ourém para conhecer projecto “Bata Branca”

Diana Leiria, directora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, visitou o concelho de Ourém para fazer um ponto de situação sobre o estado das unidades de saúde e verificar no terreno a implementação do projecto bata branca. A responsável foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e pela vereadora Micaela Durão.

A visita, que incluiu paragens nos pólos de saúde de Urqueira e Vilar dos Prazeres, permitiu verificar o funcionamento desses estabelecimentos e conhecer alguns dos médicos que, ao abrigo do projecto bata branca, estão a contribuir para o melhoramento das condições de atendimento a utentes no concelho. O projecto “Bata Branca” é uma iniciativa de incentivo à fixação de novos médicos, que prevê um apoio à contratação de médicos suportado pelo município de Ourém, a somar ao valor comparticipado pela Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, para a prestação de consultas nos serviços de saúde primários. O protocolo inicialmente aprovado previa financiamento na contratação de médicos até um limite de 60 horas semanais, tendo o executivo proposto o alargamento desse horário a mais 40 horas semanais.

Diana Leiria participou ainda numa reunião conjunta com os serviços municipais no sentido de definir procedimentos do processo de transferência de competências. A reunião vem no seguimento da recente aprovação do auto de transferência no sector da Saúde, delegando competências ao nível dos assistentes operacionais, frota automóvel afecta aos estabelecimentos de saúde do concelho, assim como da manutenção e gestão dos edifícios afectos ao UCSP Ourém (incluindo Unidades de Cuidados de Saúde).