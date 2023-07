Santarém reforça frota de recolha de lixo

Câmara de Santarém investe quase meio milhão de euros em duas viaturas destinadas à recolha de resíduos sólidos urbanos na cidade.

A Câmara de Santarém vai adquirir duas viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos com capacidade de 19 toneladas. Os veículos foram adjudicados por cerca de 467 mil euros e vão reforçar a frota de recolha de lixo na União de Freguesias da Cidade de Santarém, território onde esse serviço é assegurado pelo município em gestão directa. Nas 17 freguesias rurais, a recolha é garantida por uma empresa externa contratada.

O serviço de recolha de lixo urbano no concelho de Santarém gere em média cerca de 1.900 toneladas de resíduos urbanos indiferenciados por mês, correspondendo a 41 toneladas diárias na cidade e 30 toneladas nas freguesias rurais, de acordo com informação disponibilizada pelo município. Ao todo são cerca de 22.200 toneladas recolhidas por ano através da rede de 3.220 contentores.

“Todos temos um papel muito importante no combate à poluição e consequentes alterações climáticas e, por isso, o município apela a todos os munícipes que façam a respectiva separação dos resíduos e que não os abandonem quando existem serviços aptos e disponíveis para efectuar a recolha dos mesmos”, apela em nota de imprensa.