Tomar vai discutir Plano de Pormenor de Alameda 1 de Março e Rua João Simões

Município de Tomar quer actualizar procedimentos necessários para garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano do centro da cidade nabantina.

A Câmara Municipal de Tomar, em reunião pública de 12 de Junho, deliberou aprovar a proposta de revisão do Plano de Pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões, determinando a abertura de um período de discussão pública de 20 dias úteis, com início no quinto dia útil após a publicação do aviso no Diário da República. A revisão do plano tem como objectivo principal reconsiderar e reapreciar, com carácter estrutural ou essencial, as opções estratégicas do plano, os princípios e os objectivos do modelo territorial definido, procurando a valorização dos recursos e valores territoriais.

Decorridos 22 anos sobre a sua publicação, o município considera amplamente reconhecida a necessidade de actualização dos objectivos estratégicos do plano, pelo que é oportuno despoletar os procedimentos necessários para garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano daquela área central da cidade de Tomar. Os elementos relativos ao procedimento podem ser consultados na página de internet da autarquia e no Balcão Único de Atendimento, localizado no edifício dos Paços do Concelho, entre as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 16 horas.

Durante o período de discussão pública os interessados podem sugerir e apresentar reclamações e observações, através de impresso próprio. Será ainda realizada uma sessão pública de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do plano, no dia 21 de Julho de 2023, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar.