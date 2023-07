Torre templária de Dornes vai ser restaurada

As obras na emblemática Torre Pentagonal de Dornes vai custar 167.916 euros mais IVA à Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. A empreitada foi adjudicada à empresa In Situ, Conservação de Bens Culturais, Unipessoal, Lda., tendo o auto de consignação sido assinado recentemente pelo presidente da autarquia, Bruno Gomes, e pelo representante da firma. No acto estiveram também presentes o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, Manuel Nunes, e a técnica superior do município Madalena Batista.

De forma invulgar pela sua planta pentagonal, a torre foi construída pelos Templários nas margens do rio Zêzere durante a reconquista cristã. No século XVI foi adaptada a torre sineira da igreja matriz, que lhe é vizinha. Erguida em xisto e calcário sobre a base de uma antiga torre romana, a torre ostenta diversos símbolos guerreiros que evocam a sua função militar.