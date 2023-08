Festas de Marinhais prometem muita animação

A vila de Marinhais está em festa até 7 de Agosto para celebrar São Miguel Arcanjo. Os artistas Dillaz, Karetus, Fernando Daniel, Neiva e Miguel Azevedo são os cabeça-de-cartaz do programa musical. A abertura dos festejos está marcada para 3 de Agosto, às 21h00. No domingo, pelas 17h00, decorre a missa seguida da tradicional procissão. No recinto há gastronomia. Não vai faltar a gastronomia, cavalhadas, jogos tradicionais e vacadas. As entradas são gratuitas.