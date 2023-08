Música e gastronomia animaram mais uma edição da festa do Pombalinho

Junta de Freguesia de Pombalinho organizou três dias de animação, com concertos, bailes e muitos entretenimentos.

A freguesia do Pombalinho esteve em festa de sexta-feira, 28 de Julho, a domingo, 30 de Julho. A iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia do Pombalinho, e contou com apoio da Câmara Municipal da Golegã e a participação da Casa do Povo do Pombalinho no serviço de atendimento de bar e jantares. Foram apresentadas as equipas participantes nas Olimpíadas da Juventude 2023, num certame que teve muita animação com música e insufláveis para as crianças. O recinto da festa voltou a estar instalado no Jardim do Pombalinho.

A programação iniciou-se com a apresentação das equipas das Olimpíadas da Juventude, seguido de baile e concerto da Banda RH com o grupo Música Positiva. No sábado, a noite inclui um baile e animação musical com Bruno Ricardo. Vanessa e Pedro cantaram às 23h30 e a jovem acordeonista Andreia Sofia encerrou a noite. Domingo e último dia, o Rancho Folclórico do Vale de Santarém e a Banda Enigma foram os grandes destaques.