Urbanização das Trigosas com fim de semana de música e dança

A Urbanização das Trigosas, na Portela das Padeiras, em Santarém, vai estar em festa nos dias 4 e 5 de Agosto. Na primeira noite vai actuar a banda Três Bairros, por volta das 22h00. No segundo dia tem lugar o 40º Festival de Folclore da Portela das Padeiras, pelas 21h30, com exibições do Grupo Etnográfico da Portela das Padeiras, Grupo da Casa do Povo do Espinheiro, Grupo Académico de Danças Timorenses, Rancho Folclórico de Cabeça Veada e Grupo de Danças Gaúchas (Brasil). No recinto vão estar instaladas tasquinhas a servir comidas e bebidas.