Abrantes distribui mais de nove mil euros por clubes do concelho

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade, na reunião de 25 de Julho, a atribuição de um apoio financeiro no valor global de 9.750 euros a três clubes do concelho para que estes possam realizar a manutenção do relvado sintético dos respectivos campos de futebol. Nesse âmbito, o Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede - “Os Dragões, a Casa do Povo do Pego e o Tramagal Sport União vão receber, cada, uma verba de 3.250 euros. O presidente do município, Manuel Valamatos destacou que a instalação de relvados sintéticos nestes três campos de futebol resultou de um investimento público e privado que tem permitido a sua utilização, em boas condições, por parte da comunidade.