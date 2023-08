CN Torres Novas lidera Taça de Portugal de Triatlo em masculinos

A equipa masculina do Clube de Natação de Torres Novas alcançou o 2° lugar na terceira etapa da Taça de Portugal de Triatlo, que se disputou em Entre-os-Rios, e continua na liderança da competição. Individualmente, destaque para o 3° lugar absoluto de José Pedro Vieira, com os colegas de equipa Luís Moleiro no 7°lugar, André Duarte no 16° e Francisco Borges no 21° (3º junior), a fecharem a equipa torrejana no 2º lugar do pódio colectivo. No sector feminino, o Clube de Natação de Torres Novas alcançou o 4°lugar colectivo, com Joana Miranda no 9º lugar, Catarina Moutinho no 10° e Andreia Ferrum no 11° lugar.