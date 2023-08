Natação de Torres Novas com títulos nacionais

Os nadadores do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) estiveram em grande plano no Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Seniores - Open de Portugal que decorreu em Coimbra. Rafaela Mendes sagrou-se tricampeã nacional e arrecadou seis recordes distritais e a segunda pontuação mais elevada do campeonato do seu escalão etário. João Pires foi campeão nacional nos 200 livres ficou em terceiro lugar nos 100 livres e nos 50 livres. Paulo Vakulyuk foi terceiro do Open nos 50 e nos 100 mariposa.

“Os nadadores do CNTN encerraram em grande a época de 2022-23, e mesmo sem poder treinar em Torres Novas mais de metade da época, foram capazes de atingir patamares de excelência nos momentos mais importantes, com presenças nos pódios em todos os campeonatos nacionais”, diz o clube em comunicado.