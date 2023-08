Tiro com arco do Ateneu Cartaxense com três títulos nacionais

O Tiro com Arco do Ateneu Artístico Cartaxense esteve representado por sete arqueiros na final four do Campeonato Nacional de Campo da Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que decorreu em Vila Franca de Xira, conquistando três títulos de campeão, dois vice-campeonatos e uma medalha de bronze. Os campeões nacionais foram: Gustavo Vaz Pinto na Divisão Compound - Infantis Robins; Rodrigo Henriques na Divisão Recurvo Olímpico - Infantis Juvenis; e Elisabete Janeiro na divisão Barebow - Seniores Senhoras. Sagraram-se vice-campeões nacionais: Laura Rodrigues na divisão Recurvo Olímpico - Infantis Flecha e Manuel Lobo ba divisão Recurvo Olímpico - Cadetes Homens. A dupla Elisabete Janeiro e João Rodrigues conquistou a medalha de bronze (3º lugar) na divisão Barebow - Equipas Mistas Seniores.