PSD de Tomar diz que plano de desenvolvimento do concelho tem muitas falhas

Numa sessão de trabalho com a empresa responsável pela elaboração do Plano de Desenvolvimento Social de Tomar, a concelhia do Partido Social Democrata (PSD) apresentou um conjunto de contributos que considera essenciais para implementar o programa e fez duras críticas à forma como tem governado a maioria socialista no executivo, presidido por Anabela Freitas. “A falta de estratégia é o modus operandi da governação socialista que só agora inicia a elaboração deste documento com um atraso de mais de um ano face à aceitação das competências na área social, ocorrida em Abril de 2022, refere o partido em comunicado.

Os responsáveis pela concelhia afirmam que têm ocorrido vários constrangimentos ao nível dos investimentos que as entidades sociais necessitavam de fazer, provocados, referem, pela tardia aprovação da revisão do Plano Director Municipal (PDM). Por outro lado, dizem que há “indefinição de uma estratégia para o concelho”, criticam a “trajectória estrutural de perda de população, envelhecimento e incapacidade de produzir soluções para enfrentar esses mesmos problemas”, ausência de respostas para “criar uma ligação entre os jovens e a actividade no concelho”, “falta de mão-de-obra na área social e muita concorrência na economia paralela”, entre outras críticas.