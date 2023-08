Bolsas de estudo de 1.500 euros em Vila Franca de Xira

Os estudantes carenciados que sejam residentes no concelho de Vila Franca de Xira, tenham uma idade inferior ou igual a 30 anos e queiram prosseguir estudos no ensino superior vão beneficiar de uma bolsa de estudo de 1.500 euros anuais.

A bolsa, atribuída pelo município, visa apoiar os estudantes de contextos socioeconómicos desfavoráveis que enfrentem dificuldades financeiras. A proposta de renovação das bolsas de estudo para o ano lectivo 2023/2024 foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. As bolsas terão a duração de um ano e podem ser renovadas nos anos lectivos subsequentes, desde que os estudantes comprovem bom aproveitamento académico no ano anterior.

A proposta destaca que o investimento em educação é essencial para promover uma maior consciência cívica entre os estudantes e proporcionar melhores oportunidades de emprego no futuro aos jovens de Vila Franca de Xira. O sistema de apoio funciona através de um processo de candidatura, no qual os estudantes elegíveis poderão apresentar as suas candidaturas para análise. Os candidatos são avaliados com base em critérios socioeconómicos e de desempenho académico, garantindo que aqueles que mais precisam sejam os beneficiários.