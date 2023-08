Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria prepara-se para realizar a primeira colheita de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea do mês de Agosto. A iniciativa acontece no sábado, 5 de Agosto, das 15h00 às 19h30, na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria.

Com o objectivo de manter as reservas de sangue estáveis, a iniciativa é considerada pela associação como de extrema importância para garantir o abastecimento de unidades de sangue e assim ajudar pacientes em tratamentos médicos que dependem de sangue para sobreviver.