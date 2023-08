Detido por tráfico de estupefacientes em Tomar

A GNR de Tomar deteve um homem, de 27 anos, por suspeita de tráfico de estupefacientes nesse concelho, durante uma acção de patrulhamento dirigida para a prevenção e combate à criminalidade, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tomar.

Os militares da GNR abordaram uma viatura num local ermo e ao aproximarem-se para procederem à sua fiscalização, detectaram um forte odor a produto estupefaciente e nervosismo do condutor. A revista pessoal e a busca ao veículo culminaram na apreensão de dez doses de cocaína e nove doses de haxixe. O detido, com antecedentes criminais da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.