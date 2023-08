Exposição fotográfica sobre peregrinos no Santuário de Fátima

A exposição fotográfica colectiva “Iter Fidei (Caminho da Fé)” está em exibição no Consolata Museu, em Fátima. A exposição reúne 72 obras de 30 fotógrafos e retrata a devoção e o sentimento de quem visita Fátima e o santuário com registos desde 1974. Com curadoria de Luís Filipe Coito e Rui Miguel Pedrosa, a mostra pode ser visitada até 21 de Outubro. A inauguração contou com a presença do vereador Humberto Antunes e do presidente da Assembleia Municipal de Ourém João Moura.