Incêndio em empresa em Samora Correia

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um incêndio deflagrou na manhã de quinta-feira, 27 de Julho, na zona exterior dos armazéns de uma empresa em Samora Correia, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo. De acordo com a mesma fonte as chamas ficaram circunscritas à área exterior da empresa, não se tendo registado feridos ou prejuízos significativos. O alerta foi dado às 10h30 e para o local foram mobilizados 32 operacionais dos Bombeiros de Benavente, Samora Correia e Salvaterra de Magos, apoiados por 11 veículos.