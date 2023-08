Livro de alunos de Constância apresentado no TorreShopping

“PanaPaná” é uma obra literária de alunos do Agrupamento de Escolas de Constância e tem carácter solidário.

O livro “PanaPaná”, escrito por alunos do 7º ano do Agrupamento de Escolas de Constância, foi apresentado no sábado na Fnac do TorreShopping. Impulsionar a consciência social dos mais jovens e aproximá-los da leitura e da escrita foi o que moveu as professoras Paula Malheiro e Maria Clara Marques a desafiar os alunos de duas turmas do 7º ano do agrupamento a tornarem-se autores. O livro “PanaPaná” é um projecto solidários realizado no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. As receitas das vendas de um dos livros revertem a favor da Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.