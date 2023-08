Marcha do Orgulho lamenta recusa de apoio da Câmara de Santarém

Movimento LGBT critica atitude da Câmara de Santarém ao rejeitar um apoio financeiro à exposição fotográfica “Famílias LGBTI+” que não chegava aos 200 euros.

A Marcha do Orgulho de Santarém (MOS) lamentou, em comunicado, a indisponibilidade do município escalabitano em apoiar financeiramente a organização na tentativa de trazer à cidade a exposição fotográfica “Famílias LGBTI+”, de Mag Rodrigues.

Na página no Facebook da Marcha Orgulho Santarém lê-se: “Hoje é um dia triste para a Marcha do Orgulho LGBTQIAP+ de Santarém. Fizemos um pedido de ajuda financeira à Câmara Municipal de Santarém, que não chega sequer ao montante de 200 euros, ao qual tivemos como resposta: “Em resposta ao vosso pedido, serve o presente para informar da indisponibilidade do município para o apoio solicitado”. Já foi pedido um esclarecimento à autarquia e mostramo-nos inteiramente disponíveis para ser agendada uma reunião para qualquer esclarecimento”. A publicação foi feita no dia 26 de Julho.

Declarando ter sido com “profundo espanto, admiração e tristeza” que recebeu o “não” da Câmara Municipal de Santarém, a MOS salienta que, “mais do que nunca”, a marcha que promove anualmente, desde 2021 (em forma presencial), na cidade, é necessária para afirmar Santarém “como uma cidade segura para todas as pessoas, em particular para as LGBTIAP+”.

A organização questiona o município sobre o que motiva a sua indisponibilidade para apoiar as iniciativas que tem vindo a realizar e o que tem feito no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação – Portugal +Igual (ENIND – 2018/2030), nomeadamente quanto aos planos municipais de acção para a igualdade entre mulheres e homens, para a prevenção e o combate à violência contra mulheres e à violência doméstica e para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais.

Tendo em conta a recusa de apoio por parte do município, a MOS iniciou uma campanha de angariação de fundos para levar a exposição “Famílias LGBTI+”, de Mag Rodrigues, ao evento que tem agendado para 16 de Setembro em Santarém.

O MIRANTE contactou a Câmara de Santarém no sentido de obter alguns esclarecimentos, tendo o município optado por não fazer comentários.