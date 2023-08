Novo serviço de transportes públicos no Médio Tejo

No âmbito da concessão de serviços pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Rodoviária do Tejo vai assegurar o transporte público regular de passageiros, de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional.

O novo serviço de transportes públicos “Meio – para andar no Médio Tejo” entrou em funcionamento na terça-feira nos 13 municípios da região, no âmbito de uma concessão válida para os próximos oito anos. “A partir do próximo dia 1 de Agosto inicia-se uma nova fase para o Transporte Público de Passageiros na região do Médio Tejo”, refere a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, em comunicado.

De acordo com a CIM, a nova marca de transporte público de passageiros vai servir os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

O contrato de concessão, assinado em Setembro de 2022, na Sertã, entre a CIM Médio Tejo e a operadora Rodoviária do Tejo, agora designada RMTEJO II – Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda., no valor de 36,5 milhões de euros, terá a duração de oito anos e abrange uma rede superior a 300 linhas e 145 autocarros.

No âmbito da concessão, a CIM, que tem sede em Tomar e engloba 11 municípios do distrito de Santarém e dois do de Castelo Branco, prevê que sejam percorridos “mais de quatro milhões de quilómetros por ano”, sendo a “rede complementada por serviços flexíveis, de transporte a pedido, que já estão em operação no território e que não são abrangidos no processo de concessão”.

Na nota agora divulgada, a CIM Médio Tejo indica que a marca “Meio” estará visível nos autocarros, abrigos de passageiros, passes, espaços publicitários, entre outros, assinalando uma nova fase para o transporte público de passageiros na região, com um conjunto alargado de serviços. No âmbito da concessão de serviços, a operadora vai assegurar o transporte público regular de passageiros, de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional, e será ainda responsável pelo transporte público urbano das cidades de Abrantes e Tomar, incluindo os serviços aBusa e TUTomar, respetivamente, e pelo transporte escolar especializado em Alcanena.

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é Autoridade de Transportes e responsável pela concessão do transporte público rodoviário de passageiros nos 13 concelhos da região. Citada na nota informativa, Anabela Freitas, presidente da CIM Médio Tejo, afirma que o arranque da concessão significa “um avanço muito importante na resposta do serviço de transporte público de passageiros”, assegurando que a Comunidade Intermunicipal “vai continuar bastante atenta de modo a corresponder com os serviços de transporte público, que estão previstos na concessão e ajustá-los, caso seja necessário, ao longo da vigência dos oito anos de contrato”.