Obras na Estrada da Alfarrobeira em Vialonga ficaram prontas mais cedo

Via essencial para a circulação na zona sul do concelho de Vila Franca de Xira esteve encerrada para obras na rede de drenagem de águas pluviais mas ficou pronta antes do prazo previsto.

Reabriu à circulação de trânsito no dia 25 de Julho a Estrada da Alfarrobeira, em Vialonga, que esteve fechada desde 10 de Julho para obras de beneficiação. Em comunicado os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira explicam que, em colaboração com a empresa Construbuild Services, foram conjugados esforços para concluir com brevidade a obra de beneficiação da rede de drenagem de águas pluviais visando normalizar a circulação do trânsito na região antes do previsto. A decisão de acelerar os trabalhos foi tomada devido aos fortes impactos que a obra estava a causar na circulação de trânsito na zona, em particular na Estrada Nacional 10 entre Alverca e o Forte da Casa, provocado pelo encerramento da Estrada da Alfarrobeira durante o período de intervenção.

Segundo o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, não está prevista a necessidade de voltar a encerrar a estrada ao trânsito, como estava inicialmente programado para o mês de Agosto. “Teríamos sempre de interromper a obra por causa da Jornada Mundial da Juventude mas graças aos esforços de todos conseguimos terminar os trabalhos mais cedo”, explicou o autarca em reunião de câmara.

A intervenção concentrou-se na construção de uma rede de drenagem de águas residuais pluviais, abrangendo 155 metros de extensão com diâmetros a variar entre os 200 e os 500 mm. Outra das principais mudanças resultantes da obra foi a eliminação da valeta existente na estrada, substituindo-a por ramais de ligação aos sumidouros o que, nessa nova configuração, explicam os SMAS, possibilitará um escoamento mais eficiente das águas pluviais, direccionando-as até o aqueduto já existente na zona.