Orçamento Participativo de Sardoal com quatro projectos em votação

Os quatro projectos que concorrem ao Orçamento Participativo de Sardoal vão estar em votação entre os dias 1 e 31 de Agosto, informou o município. A edição deste ano do Orçamento Participativo deste concelho do distrito de Santarém tem alocada uma verba global de até 10 mil euros, a inserir no plano plurianual de investimentos de 2024 da câmara municipal. Entre as propostas figuram a criação de uma “aldeia cardioprotegida” em São Simão, uma ludoteca em Sardoal, melhoramentos no parque infantil de Venda Nova e o Festival de Artes “Da’ Vila Fest”. Os projectos finalistas podem ser conhecidos em pormenor no portal da autarquia (www.cm-sardoal.pt) e votados presencialmente nas Juntas de Freguesia, no Balcão Único da Câmara Municipal ou na App MUNI.