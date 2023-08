Peregrinos limpam rio em Benavente

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Jovens peregrinos de diferentes países integraram a brigada do ambiente e ajudaram na limpeza do rio Sorraia. A iniciativa, coordenada pelo sector de ambiente da Câmara Municipal de Benavente, reuniu também técnicos, funcionários da autarquia e voluntários. Os participantes foram distribuídos por diferentes locais da freguesia, onde desenvolveram actividades de limpeza e conservação ambiental. Dentre os resíduos retirados das águas do Sorraia, destacam-se jacintos, pneus, garrafas, paus queimados, cordas e plástico.

Benavente recebeu cerca de 650 peregrinos vindos de França, Brasil, Peru e Filipinas para a Jornada Mundial da Juventude.