Presidente da Câmara da Golegã vítima de roubo de identidade

António Camilo está a ser vítima de roubo de identidade na rede social Facebook. Burlões fazem-se passar pelo presidente da Câmara da Golegã e pedem dinheiro. Até agora, de acordo com o autarca, ainda ninguém caiu na armadilha.

O presidente da Câmara Municipal da Golegã está a ser alvo de roubo de identidade na rede social Facebook. António Camilo explica a O MIRANTE que há cerca de uma semana andam a tentar fazer-se passar por si para pedir dinheiro utilizando vários argumentos. Uma das últimas mensagens a que O MIRANTE teve acesso pode ler-se: “preciso de uma ajudinha urgente e agora. A minha esposa acabou de me ligar dizendo que precisa de 10 mil euros. Estou com tanto trabalho, será que podes ir fazer transferência bancária para minha esposa. Depois quando sair do serviço devolvo-te. Pode ser?”.

António Camilo refere ao nosso jornal que esta é uma das muitas formas que os burlões estão a utilizar para ver se alguém cai na armadilha, mas até ao momento, segundo feedback que lhe têm dado, ainda ninguém se deixou enganar. O autarca da Golegã, que está a cumprir o primeiro mandato à frente do município, refere que já fez participação nas autoridades e que a Polícia Judiciária está a tomar conta do caso. No entanto, lamenta que o Facebook ainda não tenha bloqueado a conta falsa criada com o seu nome, depois do mesmo já ter pedido por diversas vezes. Camilo diz que do outro lado lhe dizem que o conteúdo não vai contra as normas instituídas pela empresa.

O presidente da Câmara Municipal da Golegã apela a todos os que receberem uma mensagem desse perfil falso, pedindo dinheiro, que lhe façam chegar o conteúdo da mensagem para entregar às autoridades.

O roubo de identidade, ou furto de identidade, é a apropriação de identidade alheia ou de informações pessoais com o objectivos criminosos, nomeadamente abrir contas bancárias em seu nome, efectuar transferências da sua conta bancária, fazer-se passar por si em sites ou redes sociais, entre outros. O crime por roubo de identidade é punível com pena de prisão.