Reconstrução de muro do cemitério de Vale de Figueira

A reconstrução do muro de suporte no cemitério de Vale de Figueira contou com um apoio da Câmara Municipal de Santarém no montante de 56 mil euros. A chuva e vento forte que se registaram em Dezembro do ano passado levaram à derrocada dessa estrutura e a União das Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira promoveu uma intervenção imediata para reparar os estragos. O executivo camarário aprovou agora o financiamento da intervenção que restituiu a dignidade ao espaço e repôs a segurança viária no arruamento confinante.