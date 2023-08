Sinalização de limite de velocidade na Recta do Cabo vai ser corrigida

Infraestruturas de Portugal diz que sinais de trânsito na Recta do Cabo foram vandalizados o que explica a incoerência nos limites de velocidade indicados. Situação deverá ser corrigida nos próximos dias.

A Infraestruturas de Portugal (IP) garante que vai corrigir a sinalização vertical na Recta do Cabo esta semana. Os automobilistas que passam diariamente naquela via, que liga Vila Franca de Xira ao Porto Alto, não conseguem perceber afinal qual o limite de velocidade legal. Segundo explicou a IP a O MIRANTE, a sinalização vertical que se encontrava colocada imediatamente após o entroncamento da Estalagem do Gado Bravo (sentido Vila Franca de Xira – Porto Alto) foi vandalizada, criando incoerência nos limites de velocidades implementados.

Assim, no sentido Vila Franca de Xira – Porto Alto existe um limite de velocidade de 40 km/hora, na proximidade ao entroncamento da Estalagem do Gado Bravo, tendo como objectivo garantir o abrandamento dos automobilistas na aproximação ao mesmo. Imediatamente a seguir ao entroncamento será substituída a sinalização existente de limite de velocidade de 60 km/hora para 80 km/hora, no troço entre a Estalagem do Gado Bravo e o limite de distrito (ponte do Sorraia). “A IP continuará a avaliar a possibilidade de adopção de novas medidas caso estas se revelem necessárias”, diz a empresa pública.

Rotunda junto à Sugal na Nacional 118

O projecto da Estrada Nacional 118 que está a ser desenvolvido pela IP para o troço entre Samora Correia (quilometro 35,2) e Salvaterra de Magos (quilometro 53), compreende a reformulação do cruzamento existente imediatamente a sul da empresa Sugal-Idal. A IP compromete-se a criar neste local uma rotunda que irá garantir uma melhoria ao nível da fluidez da circulação e da segurança rodoviária.