Festa da espuma em Samora Correia para assinalar o Dia da Juventude

Associação de Jovens de Samora Correia vai assinalar o Dia Internacional da Juventude com uma festa da espuma na zona ribeirinha.

A Associação de Jovens de Samora Correia (AJSC) vai realizar dia 26 de Agosto uma festa da espuma na zona ribeirinha da cidade para assinalar o Dia Internacional da Juventude. Após o sucesso da Glow Party no ano passado a AJSC preparou um evento diferente para celebrar esta data especial. A festa começa às 22h00 e prolonga-se até as 02h00. A animação vai estar a cargo dos DJ’s John Goulart, Vassalo e Viegas. Uma das atracções principais da festa será a espuma que será lançada no recinto durante as actuações dos DJ’s.

A presidente da AJSC, Ana Carolino, sublinha que o Dia Mundial da Juventude é um marco de referência e uma oportunidade para inovar e oferecer actividades que agradem os jovens. A dirigente juvenil espera que, com esta festa, “a AJSC possa continuar a mostrar a vitalidade dos jovens que nos visitam, mas também daqueles que abdicam do seu tempo livre para continuar a colaborar voluntariamente connosco”.

O Dia Mundial da Juventude é celebrado anualmente a 12 de Agosto como forma de reconhecimento do papel fundamental dos jovens na sociedade.