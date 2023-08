Festival Entretanto estreia-se com muita música em Alcanena

Evento decorre entre 31 de Agosto e 2 de Setembro em vários pontos da vila

Pedro Mafama, Rita Vian, ToGod, Vrdasca e Capitão Geraldes são alguns dos artistas musicais que vão actuar no festival Entretanto que vai decorrer entre 31 de Agosto e 2 de Setembro. No total, mais de duas dezenas de artistas vão passar por Alcanena durante três dias. A primeira edição do festival cultural pretende transformar-se numa jornada única para todas as idades. O Entretanto promove um encontro entre associações, instituições, artistas locais e nacionais. O festival vai realizar-se na Praça 8 de Maio, junto ao edifício dos paços do concelho, no Jardim e Casa da Cultura e no pátio da igreja de São Pedro, em Alcanena.

Além da música, o certame conta com tasquinhas das associações locais que vão levar várias opções gastronómicas para todos os gostos. A programação mais detalhada do festival pode ser encontrada nas redes sociais Instagram e Facebook através do link @festival.entretanto.