Semana Santa do Sardoal quer ser património cultural nacional

Está a decorrer a fase de consulta pública para inscrição da Semana Santa e Festa do Espírito Santo em Sardoal no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. Esta consulta pública surge após o município ter apresentado uma candidatura, em 2017, com essa finalidade. Inseridas nesta candidatura estão todas as tradições relacionadas com a Semana Santa, desde a primeira procissão até ao Bodo, que acontece 50 dias depois da Páscoa. Inclui também a elaboração dos tapetes de flores nas igrejas e capelas do concelho e os anjos que acompanham a procissão.

Segundo nota de imprensa da Câmara de Sardoal, foi fundamental para a submissão da candidatura o facto de a Semana Santa no Sardoal ser uma tradição viva que, ano após ano, envolve cada vez mais populares e leva ao concelho milhares de visitantes. Esta candidatura pretende dar relevo e salvaguardar o património cultural imaterial do concelho para que seja mantido e divulgado de forma consistente e reconhecida como uma mais-valia a nível nacional, refere o presidente do município, Miguel Borges.