Semana do Piano de Santarém com subsídio municipal

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio de 1.800 euros ao Conservatório de Música de Santarém para financiar as despesas com a organização da segunda edição da Semana do Piano de Santarém, que decorreu entre 3 e 6 de Julho. A decisão foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 7 de Agosto.