Portugal é vice-campeão do mundo em pesca desportiva

O rio Sorraia foi pista do Mundial de Juniores de Pesca Desportiva em água doce. Portugal sagrou-se vice-campeão do mundo no escalão de sub-15 com 15.760gr e João Fernandes, do Clube de Bóia de Benfica do Ribatejo, foi terceiro classificado no escalão. Nos escalões de sub-20 e sub-25 os lusos ficaram em quarto lugar. As provas disputaram-se no sábado e no domingo, 5 e 6 de Agosto, e tiveram a duração de quatro horas. Estiveram em competição 12 países, num total de 31 equipas distribuídas pelos três escalões.