Vila Franca de Xira acolhe final da segunda etapa da Volta a Portugal

O concelho de Vila Franca de Xira vai acolher a chegada da segunda etapa da Volta a Portugal em bicicleta na tarde de 11 de Agosto, que tem partida em Abrantes. A segunda etapa da 84ª edição da volta tem chegada prevista para as 17h00 na Estrada Nacional 10, junto ao parque urbano de Vila Franca de Xira.

Os condicionamentos de trânsito vão registar-se nos dias 10 e 11 de Agosto em várias freguesias das localidades envolvidas, a saber: Castanheira do Ribatejo, Cachoeiras, Vila Franca De Xira, Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Forte da Casa, Alverca do Ribatejo, Sobralinho, Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. O percurso seguirá por diversas estradas e avenidas, incluindo a EN1, EN10, EN248, M501-1 e outras vias importantes dessas localidades.