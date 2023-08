Vitória de Santarém na 3ª Divisão Nacional de Futsal

Na época 2023/24, o Vitória de Santarém aumenta para quatro o número de equipas do clube a participar em campeonatos nacionais.

A equipa sénior masculina do Vitória de Santarém vai disputar o Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal, após ter recebido convite formal da Federação Portuguesa de Futebol nesse sentido. Depois de, na ilha da Madeira, ter visto esfumar-se o sonho do apuramento directo a poucos minutos do final da última jornada da Taça Nacional, o clube escalabitano acabou por garantir a vaga na 3ª Divisão Nacional como melhor 3.º classificado de todas as séries da prova. Na época 2023/24, o Vitória eleva para quatro o número de equipas do clube a participar em campeonatos nacionais, somando-se aos seniores masculinos as equipas de sub-15 masculinos, sub-19 masculinos e sub-19 femininos.